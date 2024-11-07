Стало відомо, де просунувся ворог - Deep State

Мапу бойових дій оновлено.
Аналітики оновили мапу бойових дій на фронті.
Про це пише Deep State.
Зокрема, ворог просунувся біля Новоолексіївки, Кремінної Балки, Максимівки, Богоявленки та в Торецьку.
Нагадаємо, втрати Росії у війні проти України на 6 листопада становлять 702 900 бійців. Так, за попередню добу на фронті було ліквідовано або поранено 1250 окупантів.
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