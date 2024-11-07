Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Стало відомо, де просунувся ворог - Deep State

Стало відомо, де просунувся ворог - Deep State

Російські військові хочуть просуватися вперед / Фото: Associated Press

Мапу бойових дій оновлено.

 Аналітики оновили мапу бойових дій на фронті. 

Про це пише Deep State. 

Зокрема, ворог просунувся біля Новоолексіївки, Кремінної Балки, Максимівки, Богоявленки та в Торецьку.

Нагадаємо, втрати Росії у війні проти України на 6 листопада становлять 702 900 бійців. Так, за попередню добу на фронті було ліквідовано або поранено 1250 окупантів.

Читайте також:

ЗСУ показали кадри невдалого штурму російських окупантів

ЗСУ показали кадри невдалого штурму російських окупантів

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація