Стало відомо, де просунувся ворог - Deep State

Аналітики оновили мапу бойових дій на фронті.

Про це пише Deep State.

Зокрема, ворог просунувся біля Новоолексіївки, Кремінної Балки, Максимівки, Богоявленки та в Торецьку.

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Нагадаємо, втрати Росії у війні проти України на 6 листопада становлять 702 900 бійців. Так, за попередню добу на фронті було ліквідовано або поранено 1250 окупантів.

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