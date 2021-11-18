Стрельба в Николаеве: убит мужчина, в городе действует спецоперация

На месте инцидента обнаружено ружье.
В Николаеве по улице Сенной произошла стрельба. На месте происшествия – возле одного из подъездов – правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением. Также ранение получил еще один гражданин, ему оказывается медицинская помощь.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
В одном из дворов многоэтажек, в нескольких кварталах от места преступления, обнаружено охотничье ружье с пятнами, похожими на кровь.
Сейчас устанавливается именно из этого оружия стреляли в пострадавших. Ружье будет изъято и направлено на экспертизу.
Правоохранители принимают меры по установлению всех обстоятельств стрельбы и задержанию причастных к преступлению лиц. В городе введена в действие специальная полицейская операция.
Ведомости по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 УК "Умышленное убийство". На месте работают следователи, криминалисты, кинологи и оперативники.
Напомним, в Харьковской области житель Нововодолажского района устроил стрельбу по энергетикам, приехавшим отключить его от энергоснабжения. В результате ранения получил один работник.
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