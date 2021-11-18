Стрілянина у Миколаєві: вбито чоловіка, у місті діє спецоперація

Стрілянина у Миколаєві: вбито чоловіка, у місті діє спецоперація

На місці інциденту виявлено рушницю.

У Миколаєві по вулиці Сінній сталася стрілянина. На місці події - біля одного з під’їздів - правоохоронці виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. Також поранення отримав ще один громадянин, йому надається медична допомога.

Про це повідомили у пресслужбі МВС.

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В одному з дворів багатоповерхівок, за декілька кварталів від місця злочину, виявлена мисливська рушниця з плямами, схожими на кров.

Наразі встановлюється чи саме з цієї зброї стріляли у потерпілих. Рушниця буде вилучена та направлена на експертизу.

Правоохоронці вживають заходів для встановлення всіх обставин стрілянини та затримання причетних до злочину осіб. У місті введена в дію спеціальна поліцейська операція.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 ККУ "Умисне вбивство". На місці працюють слідчі, криміналісти, кінологи та оперативники.

Нагадаємо, у Харківській області житель Нововодолазького району влаштував стрілянину по енергетикам, які приїхали відключити його від енергопостачання. В результаті поранення отримав один працівник.

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