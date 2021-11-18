Стрілянина у Миколаєві: вбито чоловіка, у місті діє спецоперація

На місці інциденту виявлено рушницю.
У Миколаєві по вулиці Сінній сталася стрілянина. На місці події - біля одного з під’їздів - правоохоронці виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. Також поранення отримав ще один громадянин, йому надається медична допомога.
Про це повідомили у пресслужбі МВС.
В одному з дворів багатоповерхівок, за декілька кварталів від місця злочину, виявлена мисливська рушниця з плямами, схожими на кров.
Наразі встановлюється чи саме з цієї зброї стріляли у потерпілих. Рушниця буде вилучена та направлена на експертизу.
Правоохоронці вживають заходів для встановлення всіх обставин стрілянини та затримання причетних до злочину осіб. У місті введена в дію спеціальна поліцейська операція.
Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 ККУ "Умисне вбивство". На місці працюють слідчі, криміналісти, кінологи та оперативники.
Нагадаємо, у Харківській області житель Нововодолазького району влаштував стрілянину по енергетикам, які приїхали відключити його від енергопостачання. В результаті поранення отримав один працівник.
Читайте також:
- В школі міста Ньюпорт-Ньюс в США сталася стрілянина.
- В Пермі невідомий відкрив стрілянину в державному національному університеті.
- Подробиці стрілянини у Черкасах: поранений чоловік помер у лікарні