В Одесі чоловік "під кайфом" влаштував стрілянину та утримував жінок

В Одесі чоловік "під кайфом" влаштував стрілянину та утримував жінок

Хулігана затримали на місці.

Одеські патрульні затримали 32-річного чоловіка в стані наркотичного сп'яніння, який влаштував стрілянину та силою утримував жінок. Інцидент стався на вулиці Каманіна.

Про це повідомили у Патрульній поліції Одеської області.

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До поліції зателефонувала жінка, яка повідомила, що їм з подругою потрібна допомога – жінок зачинив у квартирі знайомий та не випускає. Заявниця розповіла правоохоронцям, що у них з подругою стався конфлікт з їхнім знайомим. Під час конфлікту чоловік дістав зброю та почав стріляти. Жінки сховалися від нього у ванній кімнаті.

Патрульні прибули за вказаною адресою. Вони неодноразово вимагали відчинити їм двері і з рештою їм відчинив чоловік з явними ознаками наркотичного сп'яніння.

Хулігана затримали, а у квартирі виявили предмет, схожий на травматичний пістолет, гільзи, паспорт громадянина України з ознаками підробки, посвідчення громадянина іншої держави також з ознаками підробки та згорток з білою порошкоподібною речовиною.

На місце викликали слідчих для встановлення всіх обставин події.

Нагадаємо, у Харківській області житель Нововодолазького району влаштував стрілянину по енергетикам, які приїхали відключити його від енергопостачання. В результаті поранення отримав один працівник.

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