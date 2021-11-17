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Вчені вперше виявили унікальний мінерал із мантії Землі

Вчені вперше виявили унікальний мінерал із мантії Землі

newscientist.com

Мінерал має допомогти зрозуміти, як виглядає нижня мантія Землі.

Вчені були здивовані, виявивши небачений раніше тип мінералу після вивчення великого алмазу з глибини планети.

Про це пише newscientist.

Мінерал – давемаоїт – повинен допомогти дослідникам зрозуміти, як виглядає нижня мантія Землі.

Він був виявлений усередині крихітного шматочка каменю, укладеного в алмаз, що утворився на глибині понад 660 км.  Вважається, що цей мінерал природно зустрічається глибоко всередині планети, з'являючись біля нижньої мантії Землі.

Геологи припускали, що давемаоіт буде поширеним і геохімічно важливим мінералом у мантії Землі. Але вчені ніколи не знаходили прямих доказів його існування, тому що він розпадається на інші мінерали, коли рухається до поверхні і падає тиск.

"Відкриття давемаоїту стало несподіванкою", — сказав провідний автор дослідження Олівер Чаунер.

Раніше стало відомо, що дослідження, яке очолив Крістофер Дж. Спенсер, вчений-геолог з Університету Квінз в Кінгстоні (Канада), засвідчує, що упродовж першого мільярда років в історії нашої планети кора Землі була більш, ніж удвічі тоншою, ніж тепер. Саме в цей час почали формуватися сучасні гірські масиви, включно з Гімалаями.

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