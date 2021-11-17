Вчені вперше виявили унікальний мінерал із мантії Землі

Мінерал має допомогти зрозуміти, як виглядає нижня мантія Землі.
Вчені були здивовані, виявивши небачений раніше тип мінералу після вивчення великого алмазу з глибини планети.
Про це пише newscientist.
Мінерал – давемаоїт – повинен допомогти дослідникам зрозуміти, як виглядає нижня мантія Землі.
Він був виявлений усередині крихітного шматочка каменю, укладеного в алмаз, що утворився на глибині понад 660 км. Вважається, що цей мінерал природно зустрічається глибоко всередині планети, з'являючись біля нижньої мантії Землі.
Геологи припускали, що давемаоіт буде поширеним і геохімічно важливим мінералом у мантії Землі. Але вчені ніколи не знаходили прямих доказів його існування, тому що він розпадається на інші мінерали, коли рухається до поверхні і падає тиск.
"Відкриття давемаоїту стало несподіванкою", — сказав провідний автор дослідження Олівер Чаунер.
Раніше стало відомо, що дослідження, яке очолив Крістофер Дж. Спенсер, вчений-геолог з Університету Квінз в Кінгстоні (Канада), засвідчує, що упродовж першого мільярда років в історії нашої планети кора Землі була більш, ніж удвічі тоншою, ніж тепер. Саме в цей час почали формуватися сучасні гірські масиви, включно з Гімалаями.
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