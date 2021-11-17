Amazon припиняє приймати платежі з карток Visa: в чому причина

Amazon припиняє приймати платежі з карток Visa: в чому причина

Відповідне рішення вступить у силу 19 січня 2022 року.

Amazon, найбільша інтернет-компанія з продажу, з наступного року припиняє приймати платежі за допомогою кредитних карток Visa, випущених у Великобританії.

Про це 17 листопада пише британське видання The Mirror.

Також читайте Безос іде з посади гендиректора Amazon

Цього тижня клієнти найпопулярнішого маркетплейсу Amazon отримали сповіщення про те, що "з 19 січня 2022 року ми більше не прийматимемо кредитні картки Visa, видані у Великобританії".

У компанії пояснили, що така зміна пов’язана з високими комісіями Visa за обробку транзакцій.

"Ми дуже розчаровані тим, що Amazon у майбутньому збирається обмежити вибір споживачів, бо коли вибір споживача обмежений, від цього ніхто не виграє. У нас давні відносини з Amazon, і ми продовжуємо працювати над вирішенням проблеми", – повідомив представник платіжної системи Visa.

Клієнти Amazon все ще можуть використовувати дебетові картки Visa, кредитні картки Visa, видані за межами Великобританії, а також кредитні картки MasterCard і Amex.

Нагадаємо, цього року американський інтернет-рітейлер Amazon купив одну з найстаріших і найбільш відомих голлівудських кіностудій Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). Покупка обійшлась інтернет-гіганту у 8,45 млрд. доларів.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання