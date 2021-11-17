Amazon припиняє приймати платежі з карток Visa: в чому причина

Відповідне рішення вступить у силу 19 січня 2022 року.
Amazon, найбільша інтернет-компанія з продажу, з наступного року припиняє приймати платежі за допомогою кредитних карток Visa, випущених у Великобританії.
Про це 17 листопада пише британське видання The Mirror.
Цього тижня клієнти найпопулярнішого маркетплейсу Amazon отримали сповіщення про те, що "з 19 січня 2022 року ми більше не прийматимемо кредитні картки Visa, видані у Великобританії".
У компанії пояснили, що така зміна пов’язана з високими комісіями Visa за обробку транзакцій.
"Ми дуже розчаровані тим, що Amazon у майбутньому збирається обмежити вибір споживачів, бо коли вибір споживача обмежений, від цього ніхто не виграє. У нас давні відносини з Amazon, і ми продовжуємо працювати над вирішенням проблеми", – повідомив представник платіжної системи Visa.
Клієнти Amazon все ще можуть використовувати дебетові картки Visa, кредитні картки Visa, видані за межами Великобританії, а також кредитні картки MasterCard і Amex.
Нагадаємо, цього року американський інтернет-рітейлер Amazon купив одну з найстаріших і найбільш відомих голлівудських кіностудій Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). Покупка обійшлась інтернет-гіганту у 8,45 млрд. доларів.
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