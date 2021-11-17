Amazon прекращает принимать платежи с карт Visa: в чем причина

Amazon прекращает принимать платежи с карт Visa: в чем причина

Соответствующее решение вступит в силу 19 января 2022 года.

Amazon, крупнейшая интернет-компания по продажам, со следующего года прекращает принимать платежи с помощью кредитных карт Visa, выпущенных в Великобритании.

Об этом 17 ноября пишет британское издание The Mirror.

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На этой неделе клиенты самого популярного маркетплейса Amazon получили уведомление о том, что "от 19 января 2022 года мы больше не будем принимать кредитные карты Visa, выданные в Великобритании".

В компании объяснили, что такое изменение связано с высокими комиссиями Visa за обработку транзакций.

"Мы очень разочарованы тем, что Amazon в будущем собирается ограничить выбор потребителей, потому что когда выбор потребителя ограничен, от этого никто не выигрывает. У нас давние отношения с Amazon, и мы продолжаем работать над решением проблемы", – сообщил представитель платежной системы Visa.

Клиенты Amazon все еще могут использовать дебетовые карты Visa, кредитные карты Visa, выданные за пределами Великобритании, а также кредитные карты MasterCard и Amex.

Напомним, в этом году американский интернет-ритейлер Amazon купил одну из самых старых и самых известных голливудских киностудий Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). Покупка обошлась интернет-гиганту в 8,45 млрд долларов.

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