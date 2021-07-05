Безос уходит с поста гендиректора Amazon

Оставив должность CEO, Безос останется исполнительным директором Amazon.

Основатель Amazon Джефф Безос 5 июля покинул пост CEO онлайн-ритейлера.

Об этом сообщает ВВС.

Ранее сообщалось, что Безос передаст дела Энди Ясси, который занимается веб-сервисами компании.

Безос планирует уделить больше времени своему благотворительному фонду Bezos Earth Fund, космической компании Blue Origin, газете The Washington Post и фонду Amazon Day 1 Fund.

Свой уход с должности генерального директора Безос анонсировал еще в феврале 2021 году, однако точной даты не называл.

Он основал Amazon в 1994 году. Сайт из книжного онлайн-магазина превратился в крупнейший онлайн-ритейлер. По состоянию на 2020 год рыночная капитализация Amazon оценивалась в $1,54. Состояние самого Безоса составляет около $177 млрд.

Напомним, что Безос ожидает полететь в космос на космическом пилотируемом корабле, разработанном собственной компанией "Blue Origin", 20 июля. Всего на борту будут находиться четыре человека, в том числе брат основателя Amazon Марк Безос.

Также он пригласил присоединиться к своему космическому путешествию 82-летнюю американку Уолли Фанк.

Новости мира: с Джеффом Безосом в космос полетит 82-летняя американка

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