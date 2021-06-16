Экс-жена основателя Amazon Безоса отдала $2,7 млрд на благотворительность

Экс-жена Безоса занимает 22 место в списке самых богатых людей мира.

Бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт отдала 2,7 миллиарда долларов ряду благотворительных организаций.

Об этом сообщает ВВС.

Одна из самых богатых женщин мира рассказала, что решила отдать деньги тем, "кто исторически недофинансирован и недооценен". Скотт выбрала 286 организаций, занимающихся проблемами расового неравенства, искусства и образования.

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По данным Forbes, экс-жена Безоса занимает 22 место в списке самых богатых людей в мире с состоянием в 59,5 млрд долларов. В 2019 году она подписала "Клятву дарения", пообещав отдать большую часть своего состояния.

Напомним, что писательница и филантропка Маккензи Безос при разводе получила 4% акций Amazon, которые тогда оценивались в 38,3 млрд долларов. В то же время она лишилась права голоса в руководстве компании Amazon на 25 лет.

В 2020 году Скотт всего за четыре месяца пожертвовала на благотворительность более 4 миллиардов долларов, которые пошли продовольственным организациям и фондам чрезвычайной помощи, активно действовавшим во время пандемии коронавируса.

Экс-супруга Безоса отдаст половину многомиллиардного состояния на благотворительность

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