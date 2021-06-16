Ексдружина засновника Amazon Безоса віддала $2,7 млрд на благодійність

Ексдружина Безоса займає 22 місце в списку найбагатших людей у світі.

Колишня дружина засновника Amazon Джеффа Безоса Маккензі Скотт віддала 2,7 мільярда доларів низці благодійних організацій.

Про це повідомляє ВВС.

Одна з найбагатших жінок світу розповіла, що вирішила віддати гроші тим, "хто історично недофінансований і недооцінений". Скотт обрала 286 організацій, що займаються проблемами расової нерівності, мистецтва і освіти.

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За даними Forbes, ексдружина Безоса займає 22 місце в списку найбагатших людей у світі зі статком у 59,5 млрд доларів. У 2019 році вона підписала "Клятву дарування", пообіцявши віддати більшу частину своїх статків.

Нагадаємо, що письменниця і філантропка Маккензі Безос під час розлучення отримала 4% акцій Amazon, які тоді оцінювалися в 38,3 млрд доларів. Натомість вона позбулася права голосу у керівництві компанії на 25 років.

У 2020 році Скотт лише за чотири місяці пожертвувала на благодійність понад 4 мільярди доларів, які пішли продовольчим організаціям та фондам надзвичайної допомоги, які активно діяли під час пандемії коронавірусу.

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