В Одесі вандали ламають лавки, знищують дерева і викопують квіти

За даним фактом подано заяву до поліції.
В Одесі вандали в парках викопали кущі квітів, а також потрощили елементи декору та благоустрою в міських парках.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради та КП "Міськзелентрест".
Напередодні одеські озеленювачі зафіксували зникнення 43 кущів троянд біля автовокзалу.
"Невідомі вандали просто викопали висаджені цього року троянди. За цим фактом подано заяву до поліції", - відзначили на підприємстві.
Крім того, практично щодня в місті невідомі ламають лавки, урни, елементи дитячих та спортивних майданчиків, знищують дерева.
Так, минулого тижня хулігани розбили чаші фонтану у сквері Жюлі Лассан (між 15 і 16 станціями Великого Фонтану). Зламали гойдалки в Старобазарному сквері і знищили лавки на 7-й станції Люстдорфської дороги.
Раніше повідомлялося, що в ботсаду Одеси у перший день відкриття для селфі відвідувачі спотворили рідкісні рослини.