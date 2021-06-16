В Одесі вандали ламають лавки, знищують дерева і викопують квіти

За даним фактом подано заяву до поліції.

В Одесі вандали в парках викопали кущі квітів, а також потрощили елементи декору та благоустрою в міських парках.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради та КП "Міськзелентрест".

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Напередодні одеські озеленювачі зафіксували зникнення 43 кущів троянд біля автовокзалу.

"Невідомі вандали просто викопали висаджені цього року троянди. За цим фактом подано заяву до поліції", - відзначили на підприємстві.

Крім того, практично щодня в місті невідомі ламають лавки, урни, елементи дитячих та спортивних майданчиків, знищують дерева.

Так, минулого тижня хулігани розбили чаші фонтану у сквері Жюлі Лассан (між 15 і 16 станціями Великого Фонтану). Зламали гойдалки в Старобазарному сквері і знищили лавки на 7-й станції Люстдорфської дороги.

Раніше повідомлялося, що в ботсаду Одеси у перший день відкриття для селфі відвідувачі спотворили рідкісні рослини.

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