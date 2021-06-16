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Мокра Гейлі Бібер у душі засвітила пружні сідниці у стрінгах

Мокра Гейлі Бібер у душі засвітила пружні сідниці у стрінгах

instagram.com/haileybieber

Зірка поділилася фотографіями з відпочинку.

Відома модель та дружина Джастіна Бібера Гейлі Бібер, яка нещодавно показала засмаглу фігуру у мікробікіні, знову зачарувала фанів спокусливим фото.

У своєму фотоблогу знаменитість запостила декілька знімків на яких показала як минають її вихідні. Так, на одній із світлин зірка позує мокрою у купальнику під тропічним душем. На чорно-білому кадрі знаменитість похизувалася апетитними формами.

© instagram.com/haileybieber
instagram.com/haileybieber

Прихильники не змогли пройти повз спокусливе фото співачки та засипали її компліментами.

  • Чарівна
  • Тит така мила
  • Ти шалено гарна
  • Досконала

Нагадаємо, нещодавно Гейлі Бібер у своєму фотоблогу поділилася пікантною фотосесією з чоловіком. Своїми світлинами зіркове подружжя спричинило справжній фурор. Адже менш ніж за добу, публікація зібрала понад 4,5 мільйони вподобань.