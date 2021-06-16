Мокра Гейлі Бібер у душі засвітила пружні сідниці у стрінгах

Зірка поділилася фотографіями з відпочинку.

Відома модель та дружина Джастіна Бібера Гейлі Бібер, яка нещодавно показала засмаглу фігуру у мікробікіні, знову зачарувала фанів спокусливим фото.

У своєму фотоблогу знаменитість запостила декілька знімків на яких показала як минають її вихідні. Так, на одній із світлин зірка позує мокрою у купальнику під тропічним душем. На чорно-білому кадрі знаменитість похизувалася апетитними формами.

instagram.com/haileybieber

Прихильники не змогли пройти повз спокусливе фото співачки та засипали її компліментами.

Чарівна

Тит така мила

Ти шалено гарна

Досконала

Нагадаємо, нещодавно Гейлі Бібер у своєму фотоблогу поділилася пікантною фотосесією з чоловіком. Своїми світлинами зіркове подружжя спричинило справжній фурор. Адже менш ніж за добу, публікація зібрала понад 4,5 мільйони вподобань.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання