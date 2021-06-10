Мокра Гейлі Бібер мікробікіні підкреслила засмаглу фігуру

Зірка поділилася фотографіями з відпочинку.
Відома модель та дружина Джастіна Бібера Гейлі Бібер, яка у січні відпочивала на Багамах, поділилася з фоловерами новими літніми світлинами.
У своєму фотоблогу знаменитість запостила декілька фото про те, як вона відпочиває. На деяких світлинах Гейлі сексуально позує у бікіні в басейні, хизуючись підтягнутим засмаглим тілом.
На інших знімках модель з подругою проводять разом час.
У коментарі під дописом зірка написала: "Нехай починаються літні пригоди".
Прихильники Гейлі миттєво засипали зірку компліментами:
- Тільки подивіться на цю літню шкіру від голови ніг
- Королева
- Ти просто магічна
Зазначимо, що не так давно зірка захопила Мережу фото з відвертої фотосесії для реклами Versace, на якій позувала без трусиків.