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Мокрая Хейли Бибер в микробикини подчеркнула загорелую фигуру

Мокрая Хейли Бибер в микробикини подчеркнула загорелую фигуру

instagram.com/haileybieber

Звезда поделилась фотографиями с отдыха.

Известная модель и супруга Джастина Бибера Хейли Бибер, которая в январе отдыхала на Багамах, поделилась с фолловерами новыми летними фотографиями.

В своем фотоблоге знаменитость запостила несколько фото о том, как она отдыхает. На некоторых фотографиях Хейли сексуально позирует в бикини в бассейне, щеголяя подтянутым загорелым телом.

© instagram.com/haileybieber
instagram.com/haileybieber
© instagram.com/haileybieber
instagram.com/haileybieber

На других снимках модель с подругой проводят вместе время.

© instagram.com/haileybieber
instagram.com/haileybieber

В комментарии под сообщением звезда написала: "Пусть начинаются летние приключения".

Поклонники Хейли мгновенно засыпали звезду комплиментами:

  • Только посмотрите на эту летнюю кожу от головы ног
  • Королева
  • Ты просто магическая

Отметим, что не так давно звезда ошеломила Сеть фото с откровенной фотосессии для рекламы Versace, на которой позировала без трусиков.