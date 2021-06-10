Мокрая Хейли Бибер в микробикини подчеркнула загорелую фигуру

Звезда поделилась фотографиями с отдыха.
Известная модель и супруга Джастина Бибера Хейли Бибер, которая в январе отдыхала на Багамах, поделилась с фолловерами новыми летними фотографиями.
В своем фотоблоге знаменитость запостила несколько фото о том, как она отдыхает. На некоторых фотографиях Хейли сексуально позирует в бикини в бассейне, щеголяя подтянутым загорелым телом.
На других снимках модель с подругой проводят вместе время.
В комментарии под сообщением звезда написала: "Пусть начинаются летние приключения".
Поклонники Хейли мгновенно засыпали звезду комплиментами:
- Только посмотрите на эту летнюю кожу от головы ног
- Королева
- Ты просто магическая
Отметим, что не так давно звезда ошеломила Сеть фото с откровенной фотосессии для рекламы Versace, на которой позировала без трусиков.