Гороскоп на 10 июня для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют понять природу вещей.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 10 июня 2021 рассказывает, что Рыбам нужно продемонстрировать силу, а Ракам следует искать умиротворения.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 10 июня 2021 для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Десятка кубков"
Дела улучшаются. Растворитесь в любви. В рабочих вопросах ищите единомышленников.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Императрица"
Ожидайте плоды своей деятельности. Поэтому лучше не заниматься опасным сексом. А сложная ситуация на работе будет решена.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Смерть"
Ожидайте сильных изменений. За отношения придется бороться. В решении рабочих вопросов ожидайте новых вызовов.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Мир"
Ищите умиротворение. В отношениях нужна гармония. А на работе следует найти баланс между ленью и проактивной позицией.
ЛЕВ (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Паж жезлов"
Вы огонь: проявите это в любви. Добавьте жару на работе.
ДЕВА (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Солнце"
Ситуация улучшается. В любви вам сиять солнце. Замечательные возможности открываются перед вами на работе.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Пятерка мечей"
Может быть больно. В отношениях возможны ссоры. В рабочих моментах остерегайтесь происков врагов.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Десятка жезлов"
Не берите больше, чем способны нести. В любви делитесь заботами со второй половинкой. В движении по карьерной лестнице стоит сделать паузу.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Король жезлов"
Будьте крепкими и зубастыми. В отношениях продемонстрируйте характер. О работе, то проявите свой крепкий стержень.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Десятка мечей"
Будет трудновато. В любви не вызывает ран друг другу. В рабочих вопросах лучше затянуть пояса.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Восьмерка пентаклей"
Работайте и дано будет вам. В отношениях потрудитесь вместе над ними. В решении рабочих проблем воспользуйтесь собственным мастерством.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Император"
Вы сталь. Покажите силу в отношениях. Продемонстрируйте, что вы сильный работник на работе.
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