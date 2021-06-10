Сбор и потребление грибов в Украине: правила

Не собирайте грибы вблизи трасс.

Центр общественного здоровья напоминает правила сбора и употребления грибов. Об этом говорится на сайте.

лучше отказаться от употребления дикорастущих грибов, заменив их грибами, которые выращивают искусственно, должным контролируют и продают в торговой сети;

не покупайте грибы на стихийных рынках;

внимательно осматривайте грибы, обращайте внимание на цвет шляпки, губки, ножки

собирайте только хорошо знакомые вам грибы, по малейшего сомнения сразу выбросьте гриб — не оставляйте его рядом с другими;

Также читайте Опасные вкусности: стало известно сколько украинцев отравились в этом году грибами

не берите слишком молодые или старые грибы — их легко перепутать с ядовитыми;

не копите грибы вблизи трасс, предприятий, загрязненных территорий, ведь грибы впитывают в себя широкий спектр ядовитых веществ, в том числе тяжелые металлы;

не копите грибы по засушливой погоды, потому что в это время гриб пересыхает — отдает воду и увеличивает концентрацию токсинов

не пробуйте сырые грибы;

дома еще раз тщательно проверьте грибы — все сомнительные надо выбросить;

готовьте грибы в течение первых суток после сбора;

варите грибы не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее 30 мин;

сохраняйте блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде более суток.

Употреблять грибы не рекомендуется беременным, кормящим грудью, и пожилым людям. Не стоит кормить грибами или блюдами из них детей до 12 лет.

Читайте также:

Новости Украины: в Чернигове умер 8-месячный мальчик, которого мать накормила грибной похлебкой

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку