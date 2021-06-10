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Сбор и потребление грибов в Украине: правила

Сбор и потребление грибов в Украине: правила

Pexels

Не собирайте грибы вблизи трасс.

Центр общественного здоровья напоминает правила сбора и употребления грибов. Об этом говорится на сайте.

  • лучше отказаться от употребления дикорастущих грибов, заменив их грибами, которые выращивают искусственно, должным контролируют и продают в торговой сети;
  • не покупайте грибы на стихийных рынках;
  • внимательно осматривайте грибы, обращайте внимание на цвет шляпки, губки, ножки
  • собирайте только хорошо знакомые вам грибы, по малейшего сомнения сразу выбросьте гриб — не оставляйте его рядом с другими;
  • не берите слишком молодые или старые грибы — их легко перепутать с ядовитыми;
  • не копите грибы вблизи трасс, предприятий, загрязненных территорий, ведь грибы впитывают в себя широкий спектр ядовитых веществ, в том числе тяжелые металлы;
  • не копите грибы по засушливой погоды, потому что в это время гриб пересыхает — отдает воду и увеличивает концентрацию токсинов
  • не пробуйте сырые грибы;
  • дома еще раз тщательно проверьте грибы — все сомнительные надо выбросить;
  • готовьте грибы в течение первых суток после сбора;
  • варите грибы не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее 30 мин;
  • сохраняйте блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде более суток.
  • Употреблять грибы не рекомендуется беременным, кормящим грудью, и пожилым людям. Не стоит кормить грибами или блюдами из них детей до 12 лет.

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