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Збирання та споживання грибів в Україні: правила

Збирання та споживання грибів в Україні: правила

Pexels

Не збирайте гриби поблизу трас.

Центр громадського здоров’я нагадує правила збирання та споживання грибів. Про це йдеться на сайті. 

  • найкраще відмовитися від споживання дикорослих грибів, замінивши їх грибами, які вирощують штучно, належно контролюють і продають у торговельній мережі;
  • не купуйте гриби на стихійних ринках;
  • уважно оглядайте гриби, звертайте увагу на колір капелюшка, губки, ніжки;
  • збирайте лише добре знайомі вам гриби, за найменшого сумніву одразу викиньте гриб — не залишайте його поряд з іншими;
  • не беріть занадто молоді чи старі гриби — їх легко переплутати з отруйними;
  • не збирайте гриби поблизу трас, підприємств, забруднених територій, адже гриби вбирають у себе широкий спектр отруйних речовин, зокрема важкі метали;
  • не збирайте гриби за посушливої погоди, бо в цей час гриб пересихає — віддає воду і збільшує концентрацію токсинів;
  • не куштуйте сирі гриби;
  • удома ще раз ретельно перевірте гриби — усі сумнівні треба викинути;
  • готуйте гриби протягом першої доби після збирання;
  • варіть гриби не менше трьох разів, щоразу у свіжій підсоленій воді не менше 30 хв;
  • зберігайте страви з грибами в холодильнику в емальованому посуді не понад добу.
  • Вживати гриби не рекомендовано вагітним, жінкам, які годують грудьми, та літнім людям. Не варто годувати грибами чи стравами з них дітей до 12 років.

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