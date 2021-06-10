Збирання та споживання грибів в Україні: правила

Не збирайте гриби поблизу трас.

Центр громадського здоров’я нагадує правила збирання та споживання грибів. Про це йдеться на сайті.

найкраще відмовитися від споживання дикорослих грибів, замінивши їх грибами, які вирощують штучно, належно контролюють і продають у торговельній мережі;

не купуйте гриби на стихійних ринках;

уважно оглядайте гриби, звертайте увагу на колір капелюшка, губки, ніжки;

збирайте лише добре знайомі вам гриби, за найменшого сумніву одразу викиньте гриб — не залишайте його поряд з іншими;

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не беріть занадто молоді чи старі гриби — їх легко переплутати з отруйними;

не збирайте гриби поблизу трас, підприємств, забруднених територій, адже гриби вбирають у себе широкий спектр отруйних речовин, зокрема важкі метали;

не збирайте гриби за посушливої погоди, бо в цей час гриб пересихає — віддає воду і збільшує концентрацію токсинів;

не куштуйте сирі гриби;

удома ще раз ретельно перевірте гриби — усі сумнівні треба викинути;

готуйте гриби протягом першої доби після збирання;

варіть гриби не менше трьох разів, щоразу у свіжій підсоленій воді не менше 30 хв;

зберігайте страви з грибами в холодильнику в емальованому посуді не понад добу.

Вживати гриби не рекомендовано вагітним, жінкам, які годують грудьми, та літнім людям. Не варто годувати грибами чи стравами з них дітей до 12 років.

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