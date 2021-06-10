Народные приметы, обряды и обычаи 10 июня

Праздник Вознесения отмечают на сороковой день после Пасхи

10 июня верующие и церковь чествуют Вознесение Господне, преподобного Никиты, исповедника, епископа Халкидонского, священномученика Евтихия, епископа Мелитинского, мученицы Еликониды, священномученика Елладия, епископа, Никейской иконы Божией Матери.

10 июня: церковный праздник

Праздник Вознесения Иисуса Христа, также известное как, Вознесение, празднуют христиане. Это празднование телесного вознесения Иисуса на небеса. Это один из вселенских (то есть, такого повсеместно отмечается) праздников христианской Церкви, на уровне с праздниками Страстей Христовых, в период от Пасхи до Пятидесятницы.

10 июня: народные традиции.

Этот праздник отмечают на сороковой день после Пасхи, и оно должно совпадать с четвергом. Это последний день, когда можно здороваться словами «Христос воскрес!». После уже запрещалось, потому что в храмах прячут плащаницу.

В этот день люди выпекали обрядовое печенье в форме лесенок, "чтобы было по чему Иисусу взобраться на небо". Такой ритуальный хлебец несли на могилки, чтобы в последний раз коллективно помянуть умерших. Кроме печенья, готовили также плоские блины с пшенной муки, которые назывались "божьими портянками"; в некоторых регионах выпекали также пасхи и красили яйца на поминки.

10 июня: что стоит сделать

Раньше крестьяне в этот день обходили свои посевы, качали на них яйца, так как «на Вознесение рожь уже начинает выбрасывать колос». По сей день пытались полностью обсеяться, потому что через десять дней будет Троица. Молодежь тем временем организовывала различные забавы.

10 июня: что категорически запрещено

отказывать в помощи нуждающимся;

сорить;

ругаться;

ссориться;

оскорблять кого-то.

Большим грехом считается работать в этот день, надо посвятить его общению с родными и близкими, молиться об их здоровье.

10 июня: украинские народные приметы

Июньский дождь начался при восходе солнца — прекратится только под вечер.

Ливень при солнце возвещает, что завтра также возможен дождь.

Тускнеет солнечные лучи — жди раскатистого грома.

Чем мельче капли дождя, тем дольше он будет идти.

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