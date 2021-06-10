Народні прикмети, обряди і звичаї 10 червня

Свято Вознесіння відзначають на сороковий день після Великодня

10 червня віряни та церква вшановують Вознесіння Господнє, преподобного Микити, сповідника, єпископа Халкидонського, священномученика Євтихiя, єпископа Мелітинського, мучениці Єликониди, священномученика Елладiя, єпископа, Нiкейської iкони Божої Матерi.

10 червня: церковне свято

Свято Вознесіння Ісуса Христа, також відоме як, Вознесіння, святкують християни. Це святкування тілесного вознесіння Ісуса на небеса. Це один із вселенських (тобто, такого що повсюдно відзначається) празників Християнської Церкви, на рівні зі святами Страстей Христових, у період від Пасхи до П'ятдесятниці.

10 червня: народні традиції.

Це свято відзначають на сороковий день після Великодня, і воно має збігатися з четвергом. Це останній день, коли можна вітатися словами «Христос воскрес!». Опісля вже заборонялося, бо в храмах ховають плащаницю.

У цей день люди випікали обрядове печиво у формі драбинок, "щоб було по чому Ісусові вилізти на небо". Такий ритуальний хлібець несли на могилки, щоб востаннє колективно пом'янути померлих.Крім печива, готували також пласкі млинці з пшоняного борошна, які називалися "божими онучами"; у деяких регіонах випікали також паски та фарбували крашанки на поминки.

10 червня: що варто зробити

Раніше селяни в цей день обходили свої посіви, качали на них крашанки, оскільки «на Вшестя жито вже починає викидати колос». До цього дня намагалися повністю обсіятися, бо через десять днів буде Трійця. Молодь тим часом організовувала різноманітні забави.

10 червня: що категорично заборонено

відмовляти у допомозі нужденним;

смітити;

лаятися;

сваритися;

ображати когось.

Великим гріхом вважається працювати в цей день, треба присвятити його спілкуванню з рідними та близькими, молитися про їх здоров'я.

10 червня: українські народні прикмети

Червневий дощ почався при сході сонця — припиниться аж під вечір.

Злива при сонці звіщає, що завтра також можливий дощ.

Тьмяніє сонячне проміння — чекай розкотистого грому.

Чим дрібніші краплини дощу, тим довше він йтиме.

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