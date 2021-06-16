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Мокрая Хейли Бибер в душе засветила упругие ягодицы в стрингах

Мокрая Хейли Бибер в душе засветила упругие ягодицы в стрингах

instagram.com/haileybieber

Звезда поделилась фотографиями с отдыха.

Известная модель и супруга Джастина Бибера Хейли Бибер, которая недавно показала загорелую фигуру в микробикини, снова очаровала фанов соблазнительным фото.

В своем фотоблоге знаменитость запостила несколько снимков на которых показала, как проходят ее выходные. Так, на одной из фотографий звезда позирует мокрой в купальнике под тропическим душем. На черно-белом кадре знаменитость похвасталась аппетитными формами.

© instagram.com/haileybieber
instagram.com/haileybieber

Поклонники не смогли пройти мимо соблазнительного фото певицы и засыпали ее комплиментами.

  • Волшебная
  • Тит такая милая
  • Ты безумно красивая
  • Совершенная

Напомним, недавно Хейли Бибер в своем фотоблоге поделилась пикантной фотосессией с мужем. Своими фотографиями звездные супруги вызвали настоящий фурор. Ведь менее чем за сутки, публикация собрала более 4,5 миллиона лайков.