В США умерла звезда "Исчезнувшей" Лиза Бейнс: ее сбил электросамокат

Виновник ДТП скрылся с места инцидента, его до сих пор разыскивают.

Американская актриса Лиза Бейнс умерла через 10 дней после того, как ее сбил неизвестный мужчина на электросамокате в Нью-Йорке.

Об этом во вторник, 15 июня, сообщает The Associated Press.

Отмечается, что 65-летняя знаменитость получила травму головы в результате столкновения с электросамокатом 4 июня, когда перходила дорогу на пешеходном переходе в западной части Манхэттена.

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Звезду госпитализировали в больницу Mount Sinai Morningside, однако врачам не удалось спасти ее жизнь. Виновник ДТП скрылся с места инцидента, его до сих пор разыскивают.

Больше всего Бейнс известна по роли матери Эми Данн Мэрибет Эллиотт в детективном триллере Дэвида Финчера "Исчезнувшая" (2014 год).

Кроме того, актриса сыграла в киноленте "Коктейль" с Томом Крузом (1988 год) и сериалах "Мастера секса", "Дорогой доктор", "Хорошая жена", "Отчаянные домохозяйки" и других.

Бейнс жила в Лос-Анджелесе и состояла в браке с Кэтрин Кранхолд, бывшей журналисткой Wall Street Journal.

Напомним, что американский актер и музыкант Уильям Джозеф Лара вместе с женой Гвен Шамблин и еще пятью людьми погиб в результате авиакатастрофы в США.

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