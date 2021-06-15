Вырвались из ада: в Киев из Сирии эвакуировали украинку с семью детьми

В сирийском лагере находятся еще гражданки Украины, ожидающие возвращения домой.

В столичном аэропорту "Борисполь" приземлился самолет из Дубаи, на борту которого находилась эвакуирована из Сирии гражданка Украины с семью детьми. Самолет приземлился в 23:40.

Об этом сообщает ТСН.

Украинка была вывезена из лагеря "Аль-Холл", где удерживали тысячи женщин со своими детьми, которые либо были участниками террористической организации "Исламское государство", или их мужья воевали на стороне исламистов.

По информации ТСН, в сирийском лагере находятся еще гражданки Украины, ожидающие возвращения домой.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал, что на территории Сирии, в лагере "Аль-Холл" остаются еще как минимум 32 гражданина Украины: 9 женщин и 23 детей.

"Зная, насколько сложно проходят коммуникации представителей Украины с де-факто властями, контролирующими территорию лагеря "Аль-Холь" и вокруг него, однако, должен еще раз напомнить нам всем, что женщины и их дети, которые остаются в лагере для беженцев, находятся в невероятно опасных для здоровья и жизни условиях", — отметил Чубаров.

В Главном управлении разведки сообщили, что в Украину вскоре вернутся еще три украинки и 14 детей, которые по меньшей мере с 2019 года находились в лагере закрытого типа "Родж" на северо-востоке Сирии.

По возвращении эвакуированным будут восстанавливать документы граждан Украины, их проверят правоохранительные органы.

"Важной будет адаптация женщин и детей к нормальной жизни", — отметил представитель ГУР Вадим Скибицкий.

Напомним, что в новогоднюю ночь в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет, который доставил из Сирии двух украинок и семерых их детей.

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