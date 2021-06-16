Гороскоп на 16 июня для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро помогают понять наши стремления.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 16 июня 2021 рассказывает, что Ракам стоит продемонстрировать силу, а перед Весами открывается целый мир.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 16 июня 2021 для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Паж пентаклей"

Попробуйте начать что-то новое. Смотрите финансовые планы по второй половинкой. Начните новый проект на работе.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Девятка кубков"

Вы успешно развиваетесь. Время отдохнуть с любимым или любимой. А на работе возьмите отгул.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Колесница"

Все меняется. В отношениях не исключены изменения. Выберите новый путь в рабочих вопросах.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Сила"

Продемонстрируйте силу. В любви покажите характер. А в решении рабочих вопросов покажите свое искусство.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Колесо Фортуны"

Изменения — только к лучшему. В отношениях используйте изменения, чтобы улучшить отношения. В работе не опирайтесь изменениям.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Королева жезлов"

Продемонстрируйте азарт. В любви стоит добавить страсти. Действуйте активно на работе.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Двойка жезлов"

Целый мир открывается перед вами. Смело действуйте в отношениях. Добавьте новой искры в рабочие моменты.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Семерка пентаклей"

Не стоит думать, что проблемы есть только у вас. В отношениях найдите причину ваших проблем. Добавьте жара в движении по карьерной лестнице.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Пятерка кубков"

Выбирайте один вариант. В отношениях не гонитесь за всем и сразу. А на работе нужно что-то менять, потому что вас не дооценивают.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Двойка мечей"

Вы знаете, что нужно делать, но всячески избегаете этого. Смело действуйте в отношениях, хотя может быть больно. Научитесь доверять коллегам на работе.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Влюбленные"

Стройте мосты. В отношениях стоит не только спать вместе, но и дружить. На работе все складывается как нельзя лучше.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Четверка кубков"

Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. В отношениях решите, что вы наконец хотите. Добавьте эмоций в решении рабочих вопросов.

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