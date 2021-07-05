Муж Алены Мозговой сообщил о проблемах со здоровьем и готовится к операции

Дэвиду Аксельроду теперь предстоит ходить в ортезе.

Муж продюсера Алены Мозговой, певец Дэвид Аксельрод, который недавно показал себя в 90-е, огорчил фанатов новостью.

Артист рассказал, что ему предстоит сделать серьезную операцию. По словам Дэвида, у него проблемы с коленным суставом.

instagram.com/david__axelrod

"Недавно я делал МРТ. Сначала я себе сам поставил диагноз. И это было ошибкой, конечно, там ничего из того, что я себе надумал, не было. Но мой врач сказал, что операция неизбежна и ее надо делать, если я хочу не то, что заниматься спортом, а вообще хотя бы ходить без лекарств", — поделился Дэвид.

Также Аксельрод сообщил, что теперь до операции ему придется носить ортез, чтобы не сделать еще хуже своему здоровью.

instagram.com/david__axelrod

"Теперь мне нужен ортез для того, чтобы я мог продолжать заниматься спортом и подготовить себя к операции. Тем самым сократить время реабилитации, который может длиться от трех до шести месяцев. Поэтому, пока я продолжаю свою послековидную реабилитацию, которая плавно переходит в процесс подготовки к операции моего коленного сустава и связок!" — объяснил исполнитель.

instagram.com/david__axelrod

Напомним, что на днях о проблемах со здоровьем сообщила и жена Дэвида Аксельрода, продюсер Алена Мозговая.

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