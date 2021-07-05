Безос іде з посади гендиректора Amazon

Залишивши посаду CEO, Безос залишиться виконавчим директором Amazon.

Засновник Amazon Джефф Безос 5 липня залишив посаду CEO онлайн-ритейлера.

Про це повідомляє ВВС.

Раніше повідомлялося, що Безос передасть справи Енді Ясси, який займається вебсервісами компанії.

Безос планує приділити більше часу своєму благодійному фонду Bezos Earth Fund, космічній компанії Blue Origin, газеті The Washington Post і фонду Amazon Day 1 Fund.

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Свій відхід з посади генерального директора Безос анонсував ще у лютому 2021 року, проте точної дати не називав.

Він заснував Amazon в 1994 році. Сайт з книжкового онлайн-магазину перетворився в найбільший онлайн-рітейлер. Станом на 2020 рік ринкова капіталізація Amazon оцінювалася в $1,54 трлн. Статки самого Безоса становлять близько $177 млрд.

Нагадаємо, що Безос очікує полетіти в космос на космічному пілотованому човні, розробленому власною компанією "Blue Origin", 20 липня. Загалом на борту перебуватимуть четверо людей, зокрема брат засновника Amazon Марк Безос.

Також він запросив приєднатися до своєї космічної подорожі 82-річну американку Воллі Фанк.

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