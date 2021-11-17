4-летний сын Анны Седоковой заявил ей, что не любит ее

Молодую маму крайне смущает музыкальный вкус ее ребенка.

Певица Анна Седокова поделилась с поклонниками темой, которая ее очень задела.

Артистка призналась, что поругалась со своим 4-летним сыном Гектором из-за музыки, поскольку у малыша ужасный музыкальный вкус:

"Сын сказал сегодня, что меня не любит. Мы поругались из-за музыки. У него жуткий музыкальный вкус. Я всегда фильтровала, что мы слушаем в семье. Джаз и классическое пиано всегда в моих ушах. За ужином или когда мы просто бесимся. Но настал момент, когда он случайно попал в компанию детей-любителей "с*к" и "ж*п". И понеслось. Одна хуже следующей. Мои уши наливаются кровью, когда он подискивает себе подходящую песню", — пожаловалась молодая мать.

Сын Анны Седоковой с ее мужем / instagram.com/annasedokova

Седокова призналась, что в этих композициях, которые нравятся ее 4-летнему сыну, ее возмущает не только текст трека, но и его посыл, позиционирование женщины в композиции.

"Ты мне соси и молчи. Он, конечно, не понимает, думает, что это про молоко. И я не снимаю сейчас с себя ответственности, прошу заметить! Это я забавно хохотала, когда он смешно танцевал под взрослый хит. Когда он спросил меня, что такое "бабки" я объяснила, что это бабушки у подъезда. И он жутко расстраивается, когда я выключаю его музыку. Прям до слез. И тут мое мамино сердце сдается, и соглашается послушать еще одну. И зря", — считает Анна.

В конце концов, певица не удержалась и запретила сыну слушать взрослую русскоязычную музыку, на что он очень обиделся.

"Он сказал мне, что не любит меня больше. Потом мы шли в садик и молчали. Я не держала его за руку, только на дороге. Он спросил, может ли согреть мою руку и взять меня за нее. Я сказала, что подумаю. Люди допускают ошибки. Я допустила. И настало время ее исправлять. И тут вопросиков к исполнителям нет совсем. У них музыка 18+. И они не виноваты, что мелкие пацаны хотят быть чуть покрупнее и покруче", — отметила Седокова.

Артистка поделилась, что знает, как исправить ситуацию и, возможно, поделится опытом с поклонниками.

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