2-річна Дар’я дуже потребує допомоги через свою ваду

Дитині потрібна допомога спеціалістів, послуги яких коштують дорого.

Десятки тисяч гривень кожні кілька місяців доводиться збирати родині Даринки, щоб повезти її на реабілітацію до кваліфікованих спеціалістів.

«З проблемами зі здоров'ям донечки ми зіткнулися на другий тиждень життя. Після тяжких пологів з видавлюванням дитини, нас виписали з пологового будинку абсолютно здоровою. Але на другу добу я зрозуміла що щось не так і ми одразу поїхали до міста Харкова, ортопед поставив діагноз – дисплазія, підвищення правого стегна, ми почали лікувати дитину подушкою "Фрейка" та стременами, але, на жаль, місяці лікування нам не допомогли, тож ми пройшли чотири місяці гіпсування. А потім ще три місяці вона була в ортезах», – пригадує мама Дар’ї.

Та навіть ці всі зусилля виявились не кінцевими, дитина все ще не могла зводитись на ніжки, та навіть не ворушила ними. Тож почалися пошуки причин такого стану.

«Ми звернулися в неврологічну лікарню і після обстежень КТ і МРТ нам поставили діагноз - вроджена вада розвитку головного, спинного мозку та хребта», – розповідає мама дівчинки.

Це все призвело до того, що у свої два рочки дитина сама не ходить, не повзає і не стає на ніжки.

«Після поставленого діагнозу лікарі радили реабілітації, які допоможуть нам. Цього року ми пройшли уже два курси реабілітації та три дослідження МРТ, на наступний курс ми записалися до центру в місті Київ, центр виставив рахунок на 24 тис грн – це за повний курс реабілітації, консультації невролога та ортопеда . Дуже прошу вас допомогти зібрати кошти на лікування донечки, адже найголовніше в моєму житті - це її здоров'я», – просить мама крихітки.

Реквізити для допомоги:

4149 5001 4559 9364

Вакуленко Альона Вікторівна (мама)

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