Умерла супруга президента-беглеца Людмила Янукович — СМИ

Официальной информации о ее смерти нет.

СМИ сообщают, что умерла супруга президента-беглеца Людмила Янукович.

Такую информацию опубликовал в Telegram политтехнолог и блоггер Владимир Петров.

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"Людмила Янукович умерла час назад. Всегда жалел эту по сути беззлобную простую донецкую бабушку, у которой в жизни сложилось все очень хорошо для того, чтобы спокойно вывозить все, что на нее свалилось", — написал Петров.

О смерти Людмилы Янукович написала также блоггер и публицист Екатерина Золотарева: "Говорят, не стало Людмилы Янукович. Не знаю точно, правда ли это, но если да, то лично мне ее жалко. Простая украинская женщина, дончанка, мать и жена. "Батя, я стараюсь" — вот в этом вся она. Нехитрая и беззлобная. Похоронила совсем еще молодого и сильно любимого сына. Несчастная и измученная. Пусть найдет там такое долгожданное спокойствие", — написала Золотарева.

Следует отметить, что официальной информации о смерти Людмилы Янукович нет. С последнего говорилось, что она проживала в оккупированном Крыму на вилле, которую якобы купил для нее Виктор Янукович. Сам беглый президент бросил жену и пошел к любовнице.

Ранее сообщалось, бывшего беглого президента Виктора Януковича заочно приговорили к 13 годам заключения за госизмену, согласно приговору Оболонского райсуда. В начале декабря 2021 года Верховный Суд оставил в силе приговор экс-президенту-беглецу Украины, который пытался обжаловать это решение.