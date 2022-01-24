У ЗМІ з'явилася інформація про смерть дружини Януковича: адвокат президента-втікача спростовує

Офіційної інформації про її смерть немає.

ЗМІ повідомляють, що померла дружина президента-втікача Людмила Янукович.

Таку інформацію опублікував в Telegram політтехнолог і блогер Володимир Петров.

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"Людмила Янукович померла годину тому. Завжди шкодував цю по суті беззлобну просту донецьку бабу, у якої в житті склалося все дуже добре для того, щоб спокійно вивозити все, що на неї звалилося", - написав Петров.

Про смерть Людмили Янукович написала також блогерка і публіцистка Катерина Золотарьова: "Кажуть, не стало Людмили Янукович. Не знаю точно, чи правда це, але якщо так, то особисто мені її шкода. Проста українська жінка, донеччанка, мати і дружина. "Батя, я стараюсь" - ось в цьому вся вона. Нехитра і беззлобна. Поховала зовсім ще молодого і сильно улюбленого сина. Нещасна і змучена. Відкинута і віддана своїм невірним чоловіком і стала на рівному місці ворогом для своєї ж країни по його дурості і безглуздості. Нехай знайде там такий довгоочікуваний спокій", - написала Золотарьова.

Після інформації у ЗМІ про смерть дружини Януковича його адвокат Юрій Кірасір написав у своєму Facebook, що це брехня: "Інформація, що поширюється окремими безвідповідальними персонами, про смерть Людмили Олександрівни Янукович не більше ніж найчорніший піар. Про сім'ю Януковичів якої брехні лише не писали. Але подібне переходить усі людські межі".

Своєю чергою, блогер Петров пише про те, що смерть Людмили Янукович нібито співпала із її вакцинацією. "Офіційно інсульт, але за чотири дні до крововиливу вона отримала другу дозу "Супутник V". Інформація від лікаря швидкої, який приїжджав на виклик та транспортував її до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Слід зауважити, що інформації про життя Людмили Янукович протягом останніх кількох років немає. З останнього йшлося про те, що вона проживала в окупованому Криму на віллі, яку нібито купив для неї чоловік Віктор Янукович. Сам президент-втікач кинув дружину і пішов до коханки. Чи розлучені вони офіційно, не відомо.

Раніше повідомлялося, колишнього президента-втікача Віктора Януковича заочно засудили до 13 років ув'язнення за держзраду, згідно з вироком Оболонського райсуду. На початку грудня 2021 року Верховний Суд залишив у силі вирок експрезиденту-втікачу України, який намагався оскаржити це рішення.