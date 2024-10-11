В Хмельницкой области раздаются сильные взрывы

Утром 11 октября в Хмельницкой области прогремели мощные взрывы. Воздушная тревога в регионе продолжается с 07:11.

Об этом сообщают мониторинговые чаты и СМИ.

"На Хмельнитчине слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Общественного"", — говорится в сообщении медиа.

Воздушные силы информировали об угрозе беспилотников. Их фиксировали в Винницкой и Житомирской областях. Дроны имели западный курс. Впоследствии мониторинговые каналы сообщили, что несколько БПЛА приближались к Староконстантинову из соседних областей.

Взрывы, раздавшиеся в Хмельницкой области, вероятно, связаны с работой сил ПВО. Заметим, что первые взрывы прогремели в 08:16, а повторные — в 08:39.

Как сообщалось, ночью 11 октября Киев атаковали дронами. Воздушная тревога в столице длилась более трех часов. Силами и средствами ПВО все враждебные БПЛА.

Читайте также: