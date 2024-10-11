Киев атаковали дронами: какие последствия

Обошлось без жертв и пострадавших.

Сегодня ночью российская армия пыталась поразить столицу Украины беспилотными летательными аппаратами. В Киев дроны заходили по разным направлениям.

О деталях атаки сообщили в КМВА.

"Воздушная тревога в столице продолжалась более трех часов. Силами и средствами ПВО все грозившие столице вражеские БпЛА были обезврежены. Информация о разрушениях или пострадавших не поступала", — говорится в сообщении.

В Киевской области продолжается боевая работа против остальных запущенных БПЛА врага.

Ранее сообщалось, что россияне выпустили по Украине ударные дроны. В столице слышали звуки взрывов.

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