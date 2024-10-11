Київ атакували дронами: які наслідки

Минулося без жертв та постраждалих.

Сьогодні вночі російська армія намагалася вразити столицю України безпілотними літальним апаратами. На Київ дрони заходили з різних напрямків.

Про деталі атаки повідомили у КМВА.

"Повітряна тривога у столиці тривала понад три години. Силами та засобами ППО усі ворожі БпЛА, які загрожували столиці, було знешкоджено. Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила", - йдеться у повідомленні.

Наразі в Київській області триває бойова робота проти решти запущених БпЛА ворога.

Раніше повідомлялося, що росіяни випустили по Україні ударні дрони. У столиці було чути звуки вибухів.

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