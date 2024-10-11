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В Хмельницькій області лунають сильні вибухи

В Хмельницькій області лунають сильні вибухи

Вибух. / Фото: Associated Press

ПС попереджали про загрозу БпЛА.

Зранку 11 жовтня в Хмельницькій області пролунали потужні вибухи. Повітряна тривога в регіоні триває від 07:11.

Про це повідомляють моніторингові чати та ЗМІ.

"На Хмельниччині чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні медіа.

Повітряні сили інформували про загрозу безпілотників. Їх фіксували у Вінницькій та Житомирській областях. Дрони мали західний курс. Згодом моніторингові канали повідомили, що кілька БпЛА наближалися до Старокостянтинова із сусідніх областей. 

Вибухи, що пролунали на Хмельниччині, ймовірно, пов'язані з роботою сил ППО. Зауважимо, що перші вибухи пролунали о 08:16, а повторні - о 08:39.

Як повідомлялося,  вночі 11 жовтня Київ атакували дронами. Повітряна тривога у столиці тривала понад три години. Силами та засобами ППО усі ворожі БпЛА.

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