В Казатине объявили 26 апреля день траура

Вторник, 26 апреля, объявлен днем траура в Казатине Винницкой области.

Такое решение местные власти приняли после обстрела железнодорожного узла в городе. В результате ракетного удара российских оккупантов погиб железнодорожник Вячеслав Франчук.

Об этом сообщила городской голова Казятина Татьяна Ермолаева.

"Вместе с депутатским корпусом, исполкомом и аппаратом городского совета выражаем свои искренние соболезнования семье казатинчанина Франчука Вячеслава и семьям и близким погибших сегодня во время ракетного обстрела вблизи Козятина", — написала она.

Глава города добавила, что это невосполнимая потеря для всего общества. В день скорби над Казатинским городским советом и других административных зданиях вывесят Государственный Флаг Украины с черной лентой.

Как сообщалось, российские убийцы в понедельник 25 апреля ракетами обстреляли инфраструктурные объекты Винницкой области. Они запустили ракеты по объектам транспортной инфраструктуры вблизи г. Жмеринки и г. Козятина Винницкой области. В результате вражеских обстрелов погибли и ранены.

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