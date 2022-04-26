В Казатине объявили 26 апреля день траура

Вторник, 26 апреля, объявлен днем траура в Казатине Винницкой области.
Такое решение местные власти приняли после обстрела железнодорожного узла в городе. В результате ракетного удара российских оккупантов погиб железнодорожник Вячеслав Франчук.
Об этом сообщила городской голова Казятина Татьяна Ермолаева.
"Вместе с депутатским корпусом, исполкомом и аппаратом городского совета выражаем свои искренние соболезнования семье казатинчанина Франчука Вячеслава и семьям и близким погибших сегодня во время ракетного обстрела вблизи Козятина", — написала она.
Глава города добавила, что это невосполнимая потеря для всего общества. В день скорби над Казатинским городским советом и других административных зданиях вывесят Государственный Флаг Украины с черной лентой.
Как сообщалось, российские убийцы в понедельник 25 апреля ракетами обстреляли инфраструктурные объекты Винницкой области. Они запустили ракеты по объектам транспортной инфраструктуры вблизи г. Жмеринки и г. Козятина Винницкой области. В результате вражеских обстрелов погибли и ранены.
Читайте также:
- В Запорожье произошло несколько взрывов: что известно
- "Ощущение, что в РФ началась партизанская война": Арестович прокомментировал взрывы в Брянске
- Группировка ”Восток” за сутки уничтожила до 160 кафиров