У Запоріжжі сталося декілька вибухів: що відомо

Вранці 26 квітня, близько 6:50, в Запоріжжя влучили російські ракети. Було чутно щонайменше три вибухи.
Секретар міської ради Анатолій Куртєв закликав містян не розповсюджувати фото та відео наслідків у Мережі.
"Запоріжжя. Вранці, о 6:50, зафіксовані "прильоти". Обставини з’ясовуються. Подробиці згодом", - зазначили в обласній військовій адміністрації.
Нагадаємо, російські окупанти завдають ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної інфраструктури Запорізької області, а на захоплених територіях регіону проводять примусову мобілізацію.
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