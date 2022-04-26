26 квітня 2022 року – цей день в історії / commons.wikimedia.org

26 квітня 2022 року – цей день в історії, основні події

26 квітня 2022 року – цей день в історії, основні події

26 квітня 2022 року – вівторок. 62-й день війни Росії проти України. 116-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

26 квітня - Міжнародний день пам'яті Чорнобиля. По всій планеті знають про дату 26 квітня 1986 року, коли сталася страшна аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Це - найпотужніша і найбільша катастрофа, яку коли-небудь спричиняв мирний атом. Через тридцять років після аварії ООН проголосила 26 квітня Міжнародним днем пам'яті Чорнобиля. Ця подія - нагадування про небезпеку використання атомної енергетики, про героїзм ліквідаторів аварії, про наслідки, які ця катастрофа принесла довкіллю та людям.

Також в пам'ять про трагічні події 26 квітня 1986 року було засновано Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій та катастроф. Аварія на четвертому енергоблоці ЧАЕС - найстрашніша техногенна катастрофа людства. Вона завдала лиха не лише Україні, але й іншим сусіднім країнам.

А ще 26 квітня - Міжнародний день інтелектуальної власності. Дату обрали не випадково, адже саме цього дня почала діяти Конвенція, на основі якої було засновано Всесвітню організацію інтелектуальної власності (WIPO). Це спеціальний підрозділ ООН. Подію заснували за ініціативи WIPO 2001 року.

26 квітня - Всесвітній день пілотів (World Pilots Day). Подію заснували 2014 року, але вона була відома раніше. Створили її Турецькі авіалінії, а тому спочатку вона була відома лише в цій країні. Дату обрали на честь першому польоту в небі над Туреччиною.

Також 26 квітня - День шкали Ріхтера (Richter Scale Day). Дату обрали на честь дня народження науковця Чарльза Ф. Ріхтера, який 1935 року придумав шкалу для вимірювання сили землетрусів.

26 квітня - День "Обійми друга" (Hug a Friend Day). Ця подія була заснована в США, але останніми роками стає все більш популярною по усьому світу.

В деяких східноєвропейських країнах (зокрема Німеччині, Франції, Бельгії) 26 квітня - Міжнародний день варіння картоплі. Картопля потрапила до Європи в XVI столітті. Спочатку її не сприймали як їістівну рослину, але через кілька десятків років картоплю почали називати "другим хлібом".

26 квітня - яке сьогодні церковне свято

26 квітня - день пам'яті священномученника Артемона / commons.wikimedia.org

26 квітня в церковному календарі – день пам'яті священномученника Артемона. Це християнський священник, який народився біля міста Лаодикія. Церква шанує його як священномученника. Помер 303 року в похилому віці (відсікли голову) після довготривалих гонінь та переслідувань з боку язичників.

Пам’ятні дати 26 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 26 квітня:

1514 рік — польський астроном Микола Копернік проводить своє перше спостереження за Сатурном, яке допомогло йому зробити висновок про геліоцентричний принцип побудови Сонячної системи;

1607 рік — на мисі Генрі (нині Вірджинія) висадилися перші в Америці англійські колоністи;

1783 рік — Людвіг ван Бетховен, якому тоді було лише 13 років, був призначений музикантом клавішних інструментів придворного оркестру в Бонні;

1840 рік — виходить друком перше видання "Кобзаря" Тараса Шевченка;

1921 рік — в Лондоні на вулицях з'явивляється перший поліцейський патруль на мотоциклі;

1945 рік — Україна входить до складу ООН як член-засновник;

1965 рік — у Києві вперше виходить в етер радіостанція "Промінь";

2000 рік — президент України Леонід Кучма заявив про те, що Чорнобильська АЕС буде закрита до кінця 2000 року;

2001 рік — WIPO встановлює Всесвітній день інтелектуальної власності.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 26 квітня

Які сьогодні іменини: Премислав, Хома, Артем, Фомаїда.

26 квітня народилися:

Також читайте Церковний календар на травень 2022 року

121 рік — римський імператор та філософ-стоїк Марк Аврелій;

1803 рік — український педагог, історик, письменник та етнограф Іван Кулжинський;

1830 рік — прозаїк, поет і драматург Капніст Петро Іванович;

1836 рік — видатна гуцульська співачка Марія Кречунєк "Чукутиха";

1884 рік — український художник-авангардист Вадим Меллер;

1890 рік — український поет, перекладач та літературознавець Микола Зеров;

1961 рік — український футболіст і тренер Олександр Заваров;

1985 рік — український футболіст, захисник збірної України та ФК "Дніпро" Артем Федецький.

Погода на 26 квітня

26 квітня в Києві сонце буде рідко з'являтися з-за хмар, з самого ранку очікується сильний дощ, який послабшає до вечора. У Львові хмарна погода, вдень буде дрібний дощ, який закінчиться до вечора. У Харкові сонячно, без опадів. В Одесі сонячна погода, без опадів.

Температура повітря у Києві +16 вдень і +11 вночі. У Львові +12 вдень і +8 вночі. В Харкові +20 вдень і +11 вночі. В Одесі +21 вдень та +10 вночі.