26 апреля 2022 – этот день в истории, основные события

26 апреля 2022 – вторник. 62-й день войны России против Украины. 116-й день.

Какой сегодня день в Украине и мире

26 апреля — Международный день памяти Чернобыля. По всей планете знают о дате 26 апреля 1986, когда произошла страшная авария на Чернобыльской атомной электростанции. Это – самая мощная и самая большая катастрофа, которую когда-либо вызывал мирный атом. Спустя тридцать лет после аварии ООН провозгласила 26 апреля Международным днем памяти Чернобыля. Это событие — напоминание об опасности использования атомной энергетики, о героизме ликвидаторов аварии, о последствиях, которые эта катастрофа принесла окружающей среде и людям.

Также в память о трагических событиях 26 апреля 1986 года был основан Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. Авария на четвертом энергоблоке ЧАЭС – самая страшная техногенная катастрофа человечества. Она причинила беду не только Украине, но и другим соседним странам.

А еще 26 апреля – Международный день интеллектуальной собственности. Дату выбрали не случайно, ведь именно в этот день начала действовать Конвенция, на основе которой была основана Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO). Это специальное подразделение ООН. Событие было основано по инициативе WIPO 2001 года.

26 апреля – Всемирный день пилотов (World Pilots Day). Событие основали в 2014 году, но оно было известно и раньше. Создали его Турецкие авиалинии, поэтому первоначально оно было известно только в этой стране. Дата была выбрана в честь первого полета в небе над Турцией.

Также 26 апреля – День шкалы Рихтера (Richter Scale Day). Дата была выбрана в честь дня рождения ученого Чарльза Ф. Рихтера, который в 1935 году придумал шкалу для измерения силы землетрясений.

26 апреля – День "Обними друга" (Hug a Friend Day). Это событие было основано в США, но в последние годы становится все более популярным по всему миру.

В некоторых восточноевропейских странах (в частности Германии, Франции, Бельгии) 26 апреля – Международный день варки картофеля. Картофель попал в Европу в XVI веке. Сначала его не воспринимали как съедобное растение, но через несколько десятков лет картофель начали называть "вторым хлебом".

26 апреля – какой сегодня церковный праздник

26 апреля – день памяти священномученика Артемона / commons.wikimedia.org

26 апреля в церковном календаре – день памяти священномученика Артемона. Это христианский священник, родившийся у города Лаодикия. Церковь чтит его как священномученика. Умер в 303 году в преклонном возрасте (отрубили голову) после длительных гонений и преследований со стороны язычников.

Памятные даты 26 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 26 апреля:

1514 — польский астроном Николай Коперник проводит свое первое наблюдение за Сатурном, которое помогло ему сделать вывод о гелиоцентрическом принципе построения Солнечной системы;

1607 год – на мысе Генри (ныне Вирджиния) высадились первые в Америке английские колонисты;

1783 — Людвиг ван Бетховен, которому тогда было всего 13 лет, был назначен музыкантом клавишных инструментов придворного оркестра в Бонне;

1840 год — выходит в свет первое издание "Кобзаря" Тараса Шевченко;

1921 год – в Лондоне на улицах появляется первый полицейский патруль на мотоцикле;

1945 год — Украина входит в состав ООН как член-основатель;

1965 год — в Киеве впервые выходит в эфир радиостанция "Луч";

2000 год – президент Украины Леонид Кучма заявил о том, что Чернобыльская АЭС будет закрыта до конца 2000 года;

2001 год – WIPO устанавливает Всемирный день интеллектуальной собственности.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 26 апреля

Какие сегодня именины : Премислав, Хома, Артем, Фомаида.

26 апреля родились:

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121 год – римский император и философ-стоик Марк Аврелий;

1803 год – украинский педагог, историк, писатель и этнограф Иван Кулжинский;

1830 год – прозаик, поэт и драматург Капнист Петр Иванович;

1836 год — выдающаяся гуцульская певица Мария Кречунек "Чукутиха";

1884 год – украинский художник-авангардист Вадим Меллер;

1890 год – украинский поэт, переводчик и литературовед Николай Зеров;

1961 год – украинский футболист и тренер Александр Заваров;

1985 год — украинский футболист, защитник сборной Украины и ФК "Днепр" Артем Федецкий.

Погода на 26 апреля

26 апреля в Киеве солнце будет редко появляться из-за облаков, с самого утра ожидается сильный дождь, ослабеющий до вечера. Во Львове будет облачная погода, днем будет мелкий дождь, который закончится к вечеру. В Харькове без осадков. В Одессе без осадков.

Температура воздуха в Киеве +16 днем и +11 ночью. Во Львове +12 днем и +8 ночью. В Харькове +20 днем и +11 ночью. В Одессе +21 день и +10 ночью.