У Козятині оголосили 26 квітня день жалоби

Вівторок, 26 квітня, оголошено днем жалоби у Козятині Вінницької області.

Таке рішення місцева влада ухвалила після обстрілу залізничного вузла у місті. Внаслідок ракетного удару російських окупантів загинув залізничник В'ячеслав Франчук.

Про це повідомила міська голова Козятина Тетяна Єрмолаєва.

"Разом із депутатським корпусом, виконкомом та апаратом міської ради висловлюємо свої щирі співчуття родині козятинчанина Франчука В'ячеслава та родинам і близьким загиблих сьогодні під час ракетного обстрілу поблизу Козятина", - написала вона.

Очільниця міста додала, що це непоправна втрата для усієї громади. У день скорботи над Козятинською міською радою та інших адміністративних будівлях вивісять Державний Прапор України з чорною стрічкою.

Як повідомлялося, російські вбивці у понеділок, 25 квітня, ракетами обстріляли інфраструктурні об'єкти Вінницької області. Вони запустили ракети по об'єктах транспортної інфраструктури поблизу м. Жмеринки та м. Козятина на Вінниччині. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблі та поранені.

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