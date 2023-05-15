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В Краматорске и Херсоне раздались взрывы

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
372
Время на прочтение
1 мин
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В Краматорске и Херсоне раздались взрывы

Не пренебрегайте личной безопасностью / Фото: ТСН.ua

Началась очередная тревожная ночь в Украине.

После полуночи 15 мая 2023 года в Украине в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Вскоре после ее объявления в Херсоне и Краматорске на Донбассе раздались мощные взрывы.

Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Пока нет официального подтверждения этой информации.

Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью. Помните о правиле "двух стен".

Также позже стало известно, что взрывы прогремели и в Константиновке на Донетчине.

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Просмотры
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