В Краматорске и Херсоне раздались взрывы

Началась очередная тревожная ночь в Украине.
После полуночи 15 мая 2023 года в Украине в ряде областей была объявлена воздушная тревога.
Вскоре после ее объявления в Херсоне и Краматорске на Донбассе раздались мощные взрывы.
Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
Пока нет официального подтверждения этой информации.
Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью. Помните о правиле "двух стен".
Также позже стало известно, что взрывы прогремели и в Константиновке на Донетчине.
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