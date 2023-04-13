В семье генерала Марченко произошло горе

В украинского генерал-майора ВСУ Дмитрия Марченко, управляющего обороной Николаевской области, умер отец.

Об этом Марченко сообщил на своей странице в Facebook.

Из его сообщения известно, что отец находился в месте Вознесенск. За его жизнь до последнего боролись врачи Николаевского БСМП и Вознесенской больницы.

Генерал-майор говорит, что все делал и делает, чтобы отец гордился им. Потерю самого родного человека он называет большой болью.

"Хорошие люди не умирают — они уходят в небо! Ты был лучшим отцом и прекрасным мужчиной! Извини, что не смог... Я очень старался! Но это тот редкий случай, когда ты понимаешь, что можешь далеко не все! Покойся с миром родной, ты был лучшим отцом и примером для подражания! Больно... очень больно...", — написал генерал Марченко.

Напомним, 9 апреля скончался известный поэт, член Национального союза писателей Украины Григорий Лютый из города Гуляйполе Запорожской области. Ему было 75 лет.

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