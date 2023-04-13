У родині генерала Марченка сталося горе

В українського генерал-майора ЗСУ Дмитра Марченка, який керує обороною Миколаївської області, помер батько.

Про це Марченко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

З його допису відомо, що батько перебував у місці Вознесенськ. За його життя до останнього боролися лікарі Миколаївського ЛШМД і Вознесенької лікарні.

Генерал-майор каже, що все робив і робить, щоб батько ним пишався. Втрату найріднішої людини він називає великим болем.

"Гарні люди не вмирають - вони йдуть у небо! Ти був найкращим батьком і прекрасним чоловіком! Пробач, що не зміг… Я дуже старався! Але це той рідкісний випадок, коли ти розумієш, що можеш далеко не все! Спочивай з миром рідний, ти був найкращим батьком і прикладом для наслідування! Боляче… Дуже боляче…", - написав генерал Марченко.

Нагадаємо, 9 квітня помер відомий поет, член Національної спілки письменників України Григорій Лютий із міста Гуляйполе Запорізької області. Йому було 75 років.

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