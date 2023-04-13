"Москва" пішла на дно: рік тому було потоплено легендарний російський крейсер

Рік тому Військово-морські сили України здобули першу велику перемогу у війні з Росією - було потоплено флагман Чорноморського флоту РФ, ракетний крейсер "Москва". Крейсер "Москва", що затонув за 80 миль від Одеси, внесли в реєстр об'єктів культурної цінності України.

Сьогодні, 13 квітня, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що крейсер стане локацією для дайверів.

"Згадайте настрій річної давнини. Подія була настільки надихаючою, і водночас неймовірною, що багатьом здавалося — це не може бути правдою. Адже востаннє росія втрачала свій флагман понад сторіччя тому", — написав він у Facebook.

Що сталося на крейсері "Москва"

На крейсері "Москва" 13 квітня виникла пожежа через влучання українських ракет "Нептун". Після цього корабель почав тонути. Натомість у РФ стверджують, що нібито на крейсері вибухнув боєприпас. Ввечері, 14 квітня, в Міноборони Росії офіційно підтвердили, що крейсер "Москва" потонув під час шторму в Чорному морі. Офіційно в РФ визнали 27 зниклих безвісти та 17 загиблими. 396 військових нібито евакуйовано.

Фото: OSINTtechnical

У Міністерстві оборони США підтвердили, що крейсер потонув через влучання українських ракет, а не детонацію боєприпасів.

Згодом на узбережжі в Одесі хвилі винесли пакети з "водою питною аварійною", що входять до рятувального набору російського флоту. Фотографією знахідки поділився одесит Денис Канін.

Напис на пакетах свідчить, що їх виготовили в Санкт-Петербурзі і схвалили російським морським регістром судноплавства.

Фото: Денис Канін

Видання "Думська" повідомляє, що пакети, мабуть, залишилися від загиблих моряків зі знищеного у квітні російського ракетного крейсера "Москва".

Суд у Севастополі визнав загиблими 17 моряків з крейсера "Москва"

49 строковиків з російського крейсера "Москва" знову посилають на війну з Україною.

Відповідна інформація зʼявилася в картотеці суду. Загиблими визнали 17 осіб із військової частини, в якій служили моряки з крейсера. Справи, щодо яких опубліковано рішення, — про визнання громадян "безвісно відсутнім або про оголошення померлими". Заявниками в цих справах зазначено командира військової частини 42948 — частини крейсера "Москва", а також батьків загиблих військових. 16 справ розглянули в червні-серпні, ще одну — у вересні. У 12 справах рішення вже набуло чинності.

Довідка:

Російський крейсер "Москва" мав артилерійське, зенітне, протичовнове та мінно-торпедне озброєння. Також на ньому встановлено 16 пускових установок протикорабельних ракет П-1000 "Вулкан", що мають дальність ураження цілей до 1000 км. Несе на борту один гелікоптер Ка-27.

Ракетний комплекс РК-360МЦ "Нептун": українська зброя, яка потопила крейсер Москва | Розпаковка

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