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Міністр освіти Оксен Лісовий проти навчання у прифронтових зонах

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Міністр освіти Оксен Лісовий проти навчання у прифронтових зонах

Фото: Pexels

Організовувати освітний процес під обстрілами - надто високі ризики, підкреслив Лісовий.

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий наголосив, що навчального процесу у прифронтових зонах не повинно бути через ризики прильотів. Він закликає батьків евакуюватися із дітьми до безпечних місць. 

Про це він розповів у програмі "Сніданок з 1+1". 

"Там освітнього процесу не повинно бути. Частота прильотів у прифронтових зонах - ризики існують. Далі - наявність зв'язку як такого. Ми наполягаємо, передусім, на збереженні життя та здоров'я дітей і педагогів. Тому, перше, що потрібно зробити - це евакуюватися. Організовувати освітний процес під обстрілами - це ризики не співмірні. Ми краще надолужимо освітні втрати, але не треба ризикувати. Я закликають вивозити дітей на безпечні території та включайтеся в навчальний процес уже там", - підкреслив Лісовий.

Нагадаємо, раніше очільник Міносвіти висловився щодо підвищення зарплати вчителям та викладачам.

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