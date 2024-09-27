В Сумах слышны звуки взрывов

В пятницу, 27 сентября, в Сумах были слышны звуки взрывов. В Сумской области от 09:09 объявлена воздушная тревога.

О взрывах сообщают телеграмм-каналы и местные медиа.

"В Сумах были слышны звуки взрывов", — сообщило Общественное.

Воздушные силы предупреждали, что на границе с Сумщиной присутствует активность российской тактической авиации, поэтому есть угроза ударов.

Как сообщалось, сегодня утром россияне ударили по управлению полиции в Кривом Роге. В результате попадания разрушений получило административное здание, повреждены частные дома, расположенные рядом.

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