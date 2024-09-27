У Сумах чути звуки вибухів

Військові попереджали про загрозу ударів РФ.
У п'ятницю, 27 вересня, у Сумах було чутно звуки вибухів. На Сумщині від 09:09 оголошено повітряну тривогу.
Про вибухи повідомляють телеграм-канали і місцеві медіа.
"У Сумах було чутно звуки вибухів", - повідомило Суспільне.
Повітряні сили попереджали, що на кордоні із Сумщиною присутня активність російської тактичної авіації, а тому є загроза ударів.
Як повідомлялося, сьогодні зранку росіяни вдарили по управлінню поліції в Кривому Розі. В результаті влучання руйнувань зазнала адміністративна будівля, пошкоджено приватні будинки, розташовані поруч.