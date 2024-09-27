У Сумах чути звуки вибухів

У п'ятницю, 27 вересня, у Сумах було чутно звуки вибухів. На Сумщині від 09:09 оголошено повітряну тривогу.

Про вибухи повідомляють телеграм-канали і місцеві медіа.

"У Сумах було чутно звуки вибухів", - повідомило Суспільне.

Повітряні сили попереджали, що на кордоні із Сумщиною присутня активність російської тактичної авіації, а тому є загроза ударів.

Як повідомлялося, сьогодні зранку росіяни вдарили по управлінню поліції в Кривому Розі. В результаті влучання руйнувань зазнала адміністративна будівля, пошкоджено приватні будинки, розташовані поруч.

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