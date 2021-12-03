В Тернополе исчезла мать двоих детей (приметы)

Женщина не выходит на связь с 30 ноября.

Правоохранители Тернополя объявили в розыск 27-летнюю мать двоих детей Ольгу Дейнегу. Женщина ушла из дома 30 ноября после обеда и до сих пор не вернулась.

Об этом сообщили в полиции области.

Мать пропавшей рассказала, что дочь ее попросила посидеть с двумя внуками, а сама ушла из дома по делам. Однако уже прошло два дня и ее до сих пор нет. На звонки она не отвечает.

Приметы: рост 160 см, светлые длинные волосы, лицо круглое.

Была одета: в пуховик синего цвета, вязаную серую шапку.

Правоохранители обратились к гражданам, которые видели женщину или знают ее местонахождение, позвонить по телефону (0352) 27 11 70 или на линию 102.

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Напомним, под Киевом пропал 17-летний парень. Никита Буханцов в связи с родными не выходит с 15 ноября.

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