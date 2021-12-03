В Тернополе исчезла мать двоих детей (приметы)

Женщина не выходит на связь с 30 ноября.
Правоохранители Тернополя объявили в розыск 27-летнюю мать двоих детей Ольгу Дейнегу. Женщина ушла из дома 30 ноября после обеда и до сих пор не вернулась.
Об этом сообщили в полиции области.
Мать пропавшей рассказала, что дочь ее попросила посидеть с двумя внуками, а сама ушла из дома по делам. Однако уже прошло два дня и ее до сих пор нет. На звонки она не отвечает.
Приметы: рост 160 см, светлые длинные волосы, лицо круглое.
Была одета: в пуховик синего цвета, вязаную серую шапку.
Правоохранители обратились к гражданам, которые видели женщину или знают ее местонахождение, позвонить по телефону (0352) 27 11 70 или на линию 102.
Напомним, под Киевом пропал 17-летний парень. Никита Буханцов в связи с родными не выходит с 15 ноября.
Читайте также:
- Родные продолжают поиски уже девятый месяц: в Киевской области при загадочных обстоятельствах исчез 22-летний военный (фото)
- Как оформить "Карту киевлянина": экономия на проезде после резкого удорожания и другие ее привилегии
- Стало известно, что построят на месте Ледового стадиона в Киеве
- На работе потерял сознание, но встал и поехал домой: под Киевом при загадочных обстоятельствах исчез мужчина (фото)