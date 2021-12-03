19-летний Роман Сасанчин женился на своей беременной девушке

Новоиспеченные супруги продемонстрировали свидетельство о браке.

Победитель вокального шоу "Голос страны" Роман Сасанчин официально распрощался с холостяцкой жизнью.

Так, 19-летний исполнитель зарегистрировал брак со своей любимой Иванной, беременной первенцем. Ребенок новоиспеченных супругов должен появиться на свет между 14 декабря и 6 января.

Роман Сасанчин с беременной женой / instagram.com/sasanchyn_official

О браке молодожены рассказали на своих страницах в Instagram. 2 декабря пара просто вдвоем сходила в ЗАГС, где расписалась. Иванна решила взять фамилию мужа. Девушка рассказала, что изменилось после того, как она стала женой.

instagram.com/sasanchyn_official

"Ничего не изменилось. Как долбил мозг, так и долбит", — сказала Иванна в сторис мужа.

В свою очередь Сасанчин поделился, как они будут праздновать этот день. Артист рассказал, что празднование состоится в домашней обстановке. Кроме того, Роман ждал друзей, чтобы проводить его холостяцкую жизнь, "которая закончилась с его росписью".

instagram.com/annavi_i

"Но это очень радостная новость, я не жалею. Потому что моя жизнь переходит на новый этап, я надеюсь, что все будет гораздо лучше и интереснее", — выразил надежду новоиспеченный муж.

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