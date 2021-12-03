У Тернополі зникла мати двох дітей (прикмети)

У Тернополі зникла мати двох дітей (прикмети)

Жінка не виходить на зв’язок від 30 листопада.

Правоохоронці Тернополя оголосили в розшук 27-річну матір двох дітей Ольгу Дейнегу. Жінка пішла з дому 30 листопада після обіду і досі не повернулася.

Про це повідомили у поліції області.

Мати зниклої розповіла, що донька її попросила посидіти з двома внуками, а сама пішла з дому у справах. Однак вже минуло два дні і її досі не має. На телефонні дзвінки вона не відповідає.

Прикмети: зріст 160 см, світле довге волосся, обличчя кругле.

Була одягнена: у пуховик синього кольору, в’язану сіру шапку.

Правоохоронці звернулися до громадян, які бачили жінку чи знають її місцеперебування, зателефонувати за номером телефону (0352) 27 11 70 або на лінію 102.

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Нагадаємо, під Києвом зник 17-річний хлопець. Нікіта Буханцов на зв'язок з рідними не виходить від 15 листопада.

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