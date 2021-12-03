У Тернополі зникла мати двох дітей (прикмети)

Жінка не виходить на зв’язок від 30 листопада.
Правоохоронці Тернополя оголосили в розшук 27-річну матір двох дітей Ольгу Дейнегу. Жінка пішла з дому 30 листопада після обіду і досі не повернулася.
Про це повідомили у поліції області.
Мати зниклої розповіла, що донька її попросила посидіти з двома внуками, а сама пішла з дому у справах. Однак вже минуло два дні і її досі не має. На телефонні дзвінки вона не відповідає.
Прикмети: зріст 160 см, світле довге волосся, обличчя кругле.
Була одягнена: у пуховик синього кольору, в’язану сіру шапку.
Правоохоронці звернулися до громадян, які бачили жінку чи знають її місцеперебування, зателефонувати за номером телефону (0352) 27 11 70 або на лінію 102.
Нагадаємо, під Києвом зник 17-річний хлопець. Нікіта Буханцов на зв'язок з рідними не виходить від 15 листопада.
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