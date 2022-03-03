"Весь мир опоздал с Украиной" – Зеленский

На всех площадях мира люди выходят и поддерживают Украину.

Военные должны защищать, военные не должны наступать в современном мире. Поэтому весь мир опоздал с Украиной.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью ряду СМИ.

"И пусть они простят меня, и им об этом сказал их народ, не мой народ. Вы видели, что на всех площадях мира происходит, как люди выходят и поддерживают. Ибо все эти люди, они люди, они умнее всех нас, вот и все... Они сказали им, и они давили на них... Но весь мир должен знать, что он опоздал с этой политикой... И вопрос не в том, что кто-то хорошо относится к Украине или плохо... Я уверен, что хорошо в большинстве своем относятся все эти люди, народы точно и все эти лидеры. Никто не рассчитывал, что в современном мире человек может вести себя как зверь", — сказал он.