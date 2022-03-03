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"Весь мир опоздал с Украиной" – Зеленский

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"Весь мир опоздал с Украиной" – Зеленский

Twitter/Офис президента Украины

На всех площадях мира люди выходят и поддерживают Украину.

Военные должны защищать, военные не должны наступать в современном мире. Поэтому весь мир опоздал с Украиной.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью ряду СМИ.

"И пусть они простят меня, и им об этом сказал их народ, не мой народ. Вы видели, что на всех площадях мира происходит, как люди выходят и поддерживают. Ибо все эти люди, они люди, они умнее всех нас, вот и все... Они сказали им, и они давили на них... Но весь мир должен знать, что он опоздал с этой политикой... И вопрос не в том, что кто-то хорошо относится к Украине или плохо... Я уверен, что хорошо в большинстве своем относятся все эти люди, народы точно и все эти лидеры. Никто не рассчитывал, что в современном мире человек может вести себя как зверь", — сказал он.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217 ед,
  • боевых бронированных машин – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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