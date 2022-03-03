"Весь світ запізнився з Україною" - Зеленський

На всіх площах світу люди виходять і підтримують Україну.

Військові повинні захищати, військові не повинні наступати у сучасному світі. Тому весь світ запізнився з Україною.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю низці ЗМІ.

"І нехай вони пробачать мені, і їм про це сказав їхній народ, не мій народ. Ви бачили, що на всіх площах світу відбувається, як люди виходять і підтримують. Бо всі ці люди, вони люди, вони розумніші за всіх нас, ось і все. Вони сказали їм, і вони тиснули на них. Але весь світ повинен знати, що він запізнився з цією політикою. І питання не в тому, що хтось гарно ставиться до України чи погано. Я впевнений, що гарно в більшості своїй ставляться всі ці люди, народи точно, і всі ці лідери. Ніхто не розраховував, що у сучасному світі людина може вести себе як звір", - сказав він.