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"Весь світ запізнився з Україною" - Зеленський

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"Весь світ запізнився з Україною" - Зеленський

Twitter/Офіс президента України

На всіх площах світу люди виходять і підтримують Україну.

Військові повинні захищати, військові не повинні наступати у сучасному світі. Тому весь світ запізнився з Україною.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю низці ЗМІ.

"І нехай вони пробачать мені, і їм про це сказав їхній народ, не мій народ. Ви бачили, що на всіх площах світу відбувається, як люди виходять і підтримують. Бо всі ці люди, вони люди, вони розумніші за всіх нас, ось і все. Вони сказали їм, і вони тиснули на них. Але весь світ повинен знати, що він запізнився з цією політикою. І питання не в тому, що хтось гарно ставиться до України чи погано. Я впевнений, що гарно в більшості своїй ставляться всі ці люди, народи точно, і всі ці лідери. Ніхто не розраховував, що у сучасному світі людина може вести себе як звір", - сказав він. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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